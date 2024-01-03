Агент Роналдо рассказал, когда футболист пройдет медосмотр перед трансфером в «Ростов»
Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы вингера «Левски» Роналдо, прокомментировал предстоящий переход футболиста в «Ростов».
«Мы уже поговорили с Карпиным и все обсудили. В субботу вылетаем в Турцию», — цитирует агента «РБ Спорт».
Роналдо выступает за «Левски» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за болгарский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,4 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
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|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
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|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
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|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
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Ахмат – Урал
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|2.03
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ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
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|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
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|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Оренбург
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