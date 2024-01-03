Агент Роналдо рассказал, когда футболист пройдет медосмотр перед трансфером в «Ростов»

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы вингера «Левски» Роналдо, прокомментировал предстоящий переход футболиста в «Ростов».

«Мы уже поговорили с Карпиным и все обсудили. В субботу вылетаем в Турцию», — цитирует агента «РБ Спорт».

Роналдо выступает за «Левски» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за болгарский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,4 миллиона евро.