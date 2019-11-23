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«Оренбург» — «Ахмат»: все голы матча

13:23
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В рамках 17-го тура чемпионата России «Оренбург» принимал «Ахмат». Встреча закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Первый мяч на 36-й минуте забил Андрес Понсе. Нападающий реализовал пенальти.

Во второй тайме грозненцы отличились во второй раз. На 75-й минуте отличился полузащитник Одисе Роши.

На 90-й минуте словенский полузащитника «Оренбурга» Жига Шкофлек отыграл один мяч.

36-я минута: гол Понсе

75-я минута: гол Роши

90-я минута: гол Шкофлека

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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