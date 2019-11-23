«Оренбург» — «Ахмат»: все голы матча
В рамках 17-го тура чемпионата России «Оренбург» принимал «Ахмат». Встреча закончилась победой гостей со счетом 2:1.
Первый мяч на 36-й минуте забил Андрес Понсе. Нападающий реализовал пенальти.
Во второй тайме грозненцы отличились во второй раз. На 75-й минуте отличился полузащитник Одисе Роши.
На 90-й минуте словенский полузащитника «Оренбурга» Жига Шкофлек отыграл один мяч.
36-я минута: гол Понсе
? Андрес Понсе уверенно реализует 11-метровый удар.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 23, 2019
? #ОренбургАхмат на #МАТЧПРЕМЬЕР
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75-я минута: гол Роши
? Одисе Роши мощно пробил в ближний угол, Климович не смог выручить.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 23, 2019
? #ОренбургАхмат на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/6Kh9Od0pyc
90-я минута: гол Шкофлека
? Жига Шкофлек переиграл голкипера грозненцев и установил окончательный счёт встречи.#МАТЧПРЕМЬЕР #ОренбургАхматhttps://t.co/uQ1oU0lDY4— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 23, 2019
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