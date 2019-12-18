Опубликован календарь турнира с участием «Спартака», «Локомотива», «Ростова» и «Партизана»

Стало известно расписание «Кубка Париматч Премьер"-2020. Турнир пройдет в столице Катара Дохе с 1 по 9 февраля.

Турнир будет проходить по формату, аналогичному предыдущему розыгрышу. Команды проведут однокруговой турнир по системе «каждая с каждой». В случае ничьей предусмотрена серия пенальти. Победитель будет определен по количеству очков, в случае равенства будет в первую очередь учитываться разница мячей, затем — личные встречи.

1 февраля

14.00. «Локомотив» — «Партизан»

18.00. «Спартак» — «Ростов».

4 февраля

18.00. «Партизан» — «Ростов»

5 февраля

18.00. «Спартак» — «Локомотив»

8 февраля

14.00. «Спартак» — «Партизан»

9 февраля

18.00 «Ростов» — «Локомотив»