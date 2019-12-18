Опубликован календарь турнира с участием «Спартака», «Локомотива», «Ростова» и «Партизана»
14:08
Стало известно расписание «Кубка Париматч Премьер"-2020. Турнир пройдет в столице Катара Дохе с 1 по 9 февраля.
Турнир будет проходить по формату, аналогичному предыдущему розыгрышу. Команды проведут однокруговой турнир по системе «каждая с каждой». В случае ничьей предусмотрена серия пенальти. Победитель будет определен по количеству очков, в случае равенства будет в первую очередь учитываться разница мячей, затем — личные встречи.
1 февраля
14.00. «Локомотив» — «Партизан»
4 февраля
18.00. «Партизан» — «Ростов»
5 февраля
18.00. «Спартак» — «Локомотив»
8 февраля
14.00. «Спартак» — «Партизан»
9 февраля
18.00 «Ростов» — «Локомотив»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...