Отец Даку заявил, что футболист не покинет «Рубин» до зимнего трансферного окна

Отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку Фехми Даку рассказал, что футболист с большой вероятностью не покинет казанский клуб до зимнего трансферного окна.

— Конкретных предложений по уходу сына не было, все закончилось только интересом. Мирлинд, скорее всего, останется в «Рубине», — цитирует Даку Sport24.

Даку перешел в «Рубин» из «Осиека» летом прошлого года за 1,2 миллиона евро. В составе казанцев он провел 39 матчей, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.