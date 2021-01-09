Онопко после ухода из ЦСКА заявил, что допускает вариант работы в «Спартаке»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в интервью «Чемпионату» рассказал о возможности работать в «Спартаке». По словам бывшего защитника красно-белых, он не отвергает никакие варианты.

— Слухи о возвращении в «Спартак» 2020-х имеют под собой хоть какую-то почву?

— Мне лично никто не звонил, я ни с кем не общался. Пока это только разговоры. Но я вот что хочу сказать: для меня никогда не было принципиальным, где играть или работать — в ЦСКА, «Спартаке», «Алании» или другой команде. А ведь были еще киевское «Динамо» и «Шахтер». В мою бытность спартаковцем у нас самые тяжелые игры происходили с «Аланией», «Ротором», потому что они тогда наверху были. Для меня главным всегда было играть, тренироваться, приносить пользу той команде, в которой находишься, и не обманывать, не предавать тех людей, с кем ты работаешь.

— Что вы имеете в виду?

— Когда заканчиваешь играть, всплывают какие-то тёмные истории. Некоторые футболисты и тренеры (не в «Спартаке», конечно) продавали игры. В моём понимании это предательство — партнёров, футбола, самого себя. Я всегда старался быть честным и чистым перед всеми.

— Вы в принципе допускаете для себя вариант со «Спартаком»?

— Я любой вариант буду рассматривать. Любой. И за границей тоже. У меня нет врагов в футболе. В том числе среди болельщиков — я всем им благодарен. За годы работы в ЦСКА я не услышал ни одного плохого слова от поклонников «Спартака» — ни на улице, ни на трибуне, ни во время игры. Ни одного! Ко мне подходили и спартаковские ДПСники, и «армейские», и милиционеры простые, и учителя. Один говорит: «Я болею за «Спартак», отвечаю: «Молодец, болей». Другой: «А я — за «Динамо». Говорю: «Отлично, болей за «Динамо». Но они ко мне подходят, фотографируются, и им неважно, где я сейчас работаю — в ЦСКА, «Динамо» или «Спартаке». Вот и для меня нет такой принципиальности, честно. Потому что футбол — это игра, которая объединяет. У болельщиков есть эмоции, которые им надо выплеснуть. Раньше они дрались между собой, специально организовывали бои. 30 на 30 или 50 на 50, но по-честному. Чего я никогда не признавал и не признаю, так это оскорбления — тренеров, футболистов или родственников, как это было с бывшей женой Радимова. Это неприемлемо. Но без болельщиков нам тяжело и скучно. Они все люди, и они всё понимают.