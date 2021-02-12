Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов высказался в интервью «СЭ» о критике в свой адрес после матча Лиги Наций со сборной Турции (3:2). Игрок получил красную карточку на 24-й минуте встрече.

— После матча с Турцией в Лиге Наций (3:2) твою игру подвергли критике. Мол, Семенов не уровень сборной. Есть что ответить?

— Люди на это все как-то поверхностно смотрят. Сборная выиграла — ее носят на руках. Но вдруг какая-то малейшая ошибка или проигрыш, и нас поливают чем только можно. А если говорить о моих персональных ошибках, то за всю Лигу Наций я допустил одну ошибку. В матче с Венгрией, и то это был победный матч для нас. А с Турцией была красная карточка, где судья не разобрался в эпизоде. Для меня самое главное — то, как на это смотрит главный тренер.

— Скажи честно, после Турции настроение было не самым лучшим?

— Да, получилось так, что именно после этого матча все наложилось друг на друга. Я получил травму в игре с сербами, приехал в клуб, там еще больше усугубил повреждение. Дальше сорвался мой трансфер в другой клуб. Так себе получился отрезок в моей жизни в моральном плане.

— В какой клуб ты чуть не перешел?

— Не буду говорить.

— Может, ошибки в сборной помешали твоему переходу?

— А не было никаких ошибок. Было удаление с Турцией — и все. Да и то там, как я уже говорил, не разобрался судья. Да, был матч с Венгрией, где я за спину получил. Но этот матч мы довели до победы.

31-летний Семенов перешел в «Ахмат» в 2014 году. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 9 матчей и получил 4 желтые карточки

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)

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