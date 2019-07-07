Ондуа ушел из "Анжи" в "Серветт"

Полузащитник Гаэль Ондуа перешел из "Анжи" в швейцарский "Серветт", сообщает официальный сайт махачкалинцев. Камерунец присоединился к "Анжи" перед началом сезона-2018/19 и провел в основе команды 25 матчей в РПЛ и 2 - в Олимп-Кубке России.

"Анжи" по итогам сезона покинул премьер-лигу, но из-за финансовых проблем не заявился в Олимп-ФНЛ и начнет сезон во втором дивизионе, где запрещены легионеры.