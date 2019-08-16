Ондржей Ванек: «В «Уфе» я забил самый красивый гол в моей карьере»

Чешский полузащитник Ондржей Ванек, покинувший «Уфу», рассказал, какими для него вышли три года в команде из Башкортостана.

— Первые два года были вообще топ, понравилось, как мы занимали хорошие позиции, играли в еврокубках, — приводит слова Ванека пресс-служба клуба. — Прошлый год не был таким из-за травм, но в конечном счете все хорошо. Счастлив, что играл здесь три года, желаю «Уфе» удачи в последующих матчах.

— С какими чувствами покидаешь наш клуб?

— Конечно, жалко. Я провел здесь три года, с многими людьми познакомился, выучил русский язык. Но это футбол, такое бывает.

— Что было самым запоминающимся в «Уфе»?

— Вспоминается, как я забил самый красивый гол в моей карьере «Ростову», а потом, как мы в дерби обыграли «Рубин», а я забил на последней минуте со штрафного. Конечно, когда заняли шестое место, были особые эмоции.

— Какие дальнейшие планы?

— Пока не знаю, все здесь закончено. Сейчас будем думать с агентом, искать какие-то варианты. Пока полечу домой. Хочу сказать болельщикам, чтобы приходили на футбол, поддерживали команду, потому что ей это очень нужно.

29-летний хавбек перешел в «Уфу» летом 2016 года, за этот период он провел в составе клуба 53 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевых передачи.