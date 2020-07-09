«Он себя зарекомендовал, как истеричка». Аршавин высказался об удалении Тедеско
9 июля 2020, 19:42
Бываший форвард «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который был удален в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).
39-летний Аршавин считает, что нет смысла наказывать тренеров желтыми карточками, а следует делать им устные предупреждения. В случае, когда специалист не понимает слов — удалять его с поля.
— Тедеско? Он себя зарекомендовал, как истеричка, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Судейский заговор против «Спартака»? Не существует его, конечно.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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