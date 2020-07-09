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«Он себя зарекомендовал, как истеричка». Аршавин высказался об удалении Тедеско

9 июля 2020, 19:42
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бываший форвард «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который был удален в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

39-летний Аршавин считает, что нет смысла наказывать тренеров желтыми карточками, а следует делать им устные предупреждения. В случае, когда специалист не понимает слов — удалять его с поля.

— Тедеско? Он себя зарекомендовал, как истеричка, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Судейский заговор против «Спартака»? Не существует его, конечно.

Спартак — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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