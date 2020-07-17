РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Он привел Карреру и оставил после себя багаж. Сегодня — годовщина дебюта Аленичева в «Спартаке»

12:07
Дмитрий Аленичев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Аленичев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Сегодня, 17 июля, исполнилось ровно 5 лет дебютному матчу Дмитрия Аленичева во главе «Спартака». Красно-белые в первом туре сезона-2015/16 сыграли вничью с «Уфой» — 2:2. В составе столичного клуба отличились Сердар Таски и Зе Луиш.

Массимо Каррера, Егор Титов, Дмитрий Аленичев на&nbsp;скамейке &laquo;Спартака&raquo;.«Не секрет, что приглашение Карреры в «Спартак» было моей инициативой». Аленичев — о своем преемнике

Аленичев пришел в «Спартак» после четырех сезонов в тульском «Арсенале», который он вывел из любителей в премьер-лигу.

«Спартак» под руководством Аленичева занял пятое место в сезоне-2015/16. Летом 2016 года в штаб специалиста вошел итальянец Массимо Каррера. Аленичев успел поработать в «Спартаке» в начале сезона-2016/17, но был уволен после вылета из квалификации Лиги Европы. Пришедший ему на смену Каррера в первый же год сделал «Спартак» чемпионом.

После ухода из «Спартака» Аленичев возглавлял «Енисей», который оставил в мае 2019 года.

Спартак — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир