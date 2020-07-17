Сегодня, 17 июля, исполнилось ровно 5 лет дебютному матчу Дмитрия Аленичева во главе «Спартака». Красно-белые в первом туре сезона-2015/16 сыграли вничью с «Уфой» — 2:2. В составе столичного клуба отличились Сердар Таски и Зе Луиш.

Аленичев пришел в «Спартак» после четырех сезонов в тульском «Арсенале», который он вывел из любителей в премьер-лигу.

«Спартак» под руководством Аленичева занял пятое место в сезоне-2015/16. Летом 2016 года в штаб специалиста вошел итальянец Массимо Каррера. Аленичев успел поработать в «Спартаке» в начале сезона-2016/17, но был уволен после вылета из квалификации Лиги Европы. Пришедший ему на смену Каррера в первый же год сделал «Спартак» чемпионом.

После ухода из «Спартака» Аленичев возглавлял «Енисей», который оставил в мае 2019 года.