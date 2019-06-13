Омбудсмен Москвы навестит Кокорина в СИЗО и обсудит его лечение

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева собирается навестить футболиста Александра Кокорина в СИЗО на следующей неделе и планирует обсудить с руководством УФСИН его дальнейшее пребывание в СИЗО.

Она уточнила, что в том случае, если футболистов отправят в колонию, то на этом снимаются все ее полномочия, и она не сможет решать вопросы, связанные с лечением Александра Кокорина.

Мосгорсуд в четверг постановил сохранить сроки наказания всем фигурантам дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, но немного изменил приговор нижестоящего суда в части квалификации их действий.

- Конечно, собираюсь, мы все-таки рассчитывали, что как-то смягчен будет приговор, но раз он оставлен без изменения... Я не знаю, они поедут в колонию или есть вероятность, что их оставят в отряде хозяйственного обслуживания, надо это обсуждать с сотрудниками УФСИН, - цитирует "РИА Новости" Потяева. - Если они поедут в колонию, то на этом уже снимаются все мои полномочия, потому что на территории Москвы нет колоний, а если они останутся в СИЗО, то, конечно, продолжим решать вопрос с лечением. Я, конечно, буду поднимать вопрос этот во время встречи с начальником изолятора на следующей неделе.