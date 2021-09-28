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Президент «Лиона»: «Покупка Азмуна была бы замечательной сделкой для нас»

12:45
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал о несостоявшемся переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Я убежден, что в летнее трансферное окно мы очень хорошо поработали. Наш совет директоров сделал все возможное, чтобы реализовать идеи тренерского штаба. Мы даже сделали все возможное, чтобы подписать Сердара Азмуна из «Зенита». Учитывая нашу ситуацию с травмами в линии нападения, покупка Азмуна была бы замечательной сделкой», — цитирует Оляса Sport.fr.

В прошлом сезоне 26-летний иранец провел 24 матча в чемпионате России, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.sport.fr/football/ol-onana-azmoun-juninho-aulas-revient-sur-le-mercato-estival-826370.shtm

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Александр Кравченко все материалы автора

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