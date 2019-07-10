Олссон составил футбольного Франкенштейна

Полузащитник "Краснодара" Кристоффер Олссон рассказал, как по его версии выглядит футбольный Франкенштейн.
- Лучшая правая нога в мире у Бекхэма, цитирует Олссона RT. - Левая - у Лионеля Месси. Техника - Зидан. Психология - Роналду. Скорость - Кильян Мбаппе.
Прошлый сезон стал для Олссона дебютным в составе "быков", за которых он провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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https://russian.rt.com/sport/article/648844-olsson-zidan-kumiry-rossiya-krasnodar
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