Олссон составил футбольного Франкенштейна

Полузащитник "Краснодара" Кристоффер Олссон рассказал, как по его версии выглядит футбольный Франкенштейн.

- Лучшая правая нога в мире у Бекхэма, цитирует Олссона RT. - Левая - у Лионеля Месси. Техника - Зидан. Психология - Роналду. Скорость - Кильян Мбаппе.

Прошлый сезон стал для Олссона дебютным в составе "быков", за которых он провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.