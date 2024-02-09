Агент Мендеса допустил возможность ухода игрока из ЦСКА летом

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, поделился мнением о возможном уходе игрока из московского клуба.

«Возможен ли трансфер Мендеса сейчас? Думаю, он может покинуть команду летом», — приводит слова Флуха Sport24.

24-летний чилиец выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Контракт игрока рассчитан на три года с возможностью продления. В текущем сезоне Мендес сыграл за армейцев 21 матч во всех турнирах и забил гол.