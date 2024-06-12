Олег Терехин оценил возможный переход вратаря Лунева в «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о возможном приходе в клуб экс-вратаря «Зенита» и «Карабаха» Андрея Лунева на правах свободного агента.

«Вратарскую линию надо было усилять. Хорошо, что нашли Лунева. Он провел прекрасный сезон в «Карабахе». Считаю Лунева хорошим приобретением для «Динамо». Наверное, вариантов лучше на рынке и не было — контракт закончился, свободный агент, хороший вратарь, сильный для нашего чемпионата. В прошлом сезоне Лещук с Шуниным прилично наошибались. Так что вратарь им нужен. Но теперь у них будет три равноценных вратаря — не знаю, как они будут делить время на поле», — приводит слова Терехина Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист в ближайшее время станет игроком «Динамо». По информации «СЭ», голкипер близок к подписанию контракта с зарплатой 0,9 миллиона евро за сезон. С бонусами сумма может достигнуть максимум 1,1 миллиона евро.