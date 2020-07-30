Олег Шатов: «Мне всего лишь 30 лет, я перешел в «Рубин» не для того, чтобы отбывать номер»

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о своих целях в новой команде. В среду, 29 июля казанский клуб объявил о переходе 30-летнего россиянина в команду из «Зенита» на правах свободного агента.

— Мне всего лишь исполнилось 30 лет, — цитирует пресс-служба «Рубина» Шатова. — У меня большие амбиции как у спортсмена, как у человека. Хочу сказать, что я прихожу сюда не доигрывать и не отбывать номер. Я буду прилагать максимум усилий, и так как у нас молодая команда, своим опытом буду делиться с ребятами. Также буду брать что-то у них, потому что молодость и азарт у них бьет через край. Я думаю, что у нас хорошая команда, у нас хороший тренер, у нас хорошая поддержка, и при должном отношении к делу, если будет фарт и везение, мы можем показать неплохой результат.