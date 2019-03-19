Олег Романцев: "Дзюба проделал большую работу"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Артем Дзюба проделал большую работу в матче 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1). По его словам, у питерцев перспективная связка Дзюба-Азмун.

– Дзюба опять не забил…

– Но зато какую работу Артем проделал, два тайма расшатывая спартаковскую оборону и заставляя соперников ошибаться. Да и атаку, завершившуюся ответным голом, начал именно он. На мой взгляд, связка Дзюба – Азмун очень перспективная.

– Какое впечатление оставил "Зенит" в целом?

– Хорошее. Собранная, организованная команда с приличным подбором исполнителей, которая прибавляет в игре и умеет держать удар. (Александр Львов)

Полная версия интервью Олега Романцева