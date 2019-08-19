Олег Кононов: «Жиго не дождется, что будет играть центрфорварда»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился эмоциями после победы над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России. По его словам, очень помогла поддержка болельщиков.

— У ребят и болельщиков был серьезный настрой. Мы это чувствовали. Чувствовали поддержку, — сказал в эфире YouTube-канала «Спартака» Кононов. — Очень благодарны болельщикам за то, что так нас поддерживали, реагировали. Мы же играем для них. Это 12-й игрок, который нам помог в матче с ЦСКА. Испытываю чувство гордости за болельщиков, за ребят, которые чувствуют поддержку и хотят отдать все силы.

Всегда в дерби есть определенные штрихи. Их нужно прорабатывать. Все чувствовали, какой сегодня будет матч, как нужно выходить на игру, с какой самоотдачей.

Игра Жиго? Положительно оценю. Но он не дождется, что будет играть центрфорвардом. Но как защитник из глубины пусть подключается. Он это любит делать и на тренировках. Я только рад, если это будет приносить пользу.

Разговор в перерыве? У нас всегда очень серьезные разговоры: и в перерыве, и после игр, и перед играми. Мы в «Спартаке», где нужно делать результат. И еще играть в футбол. Мы обязаны ребятам доносить в любой форме — по-хорошему и по-плохому — информацию. Чтобы это было доступно. Ребята молодцы, что поняли, как надо действовать во втором тайме, как надо играть. Они понимали, что сил достаточно, чтобы играть на пределе возможностей.