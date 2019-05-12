Олег Кононов: "Проблема в защите? Никой проблемы у нас нет"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что команда должна сохранять концентрацию до конца встречи. По его словам, нападающий Луиз Адриану готов сыграть 30 минут.

– Проблема в защите? У нас такая же линия защиты, как и с "Уфой". Никой проблемы у нас нет. Если в ы говорите о проблеме, которая заключается в том, что многие ребята, которое играли – и Рассказов, и Боккетти, и Кутепов – травмированы, то это уже давно.

– Как не допустить, чтобы "Уфа" не забила на последних минутах?

– Полная концентрация до свистка арбитра. Строгая дисциплина в отборе мяча. Также усиливать атаку, натиск на соперника, чтобы они не могли проводить свои атаки.

– Насколько готов Луиз Адриану?

– Луиз тренировался. Надеюсь, что выйдет. Он хочет играть сразу, но мы понимаем, что он пока готов на 30 минут. Поэтому будем рассчитывать на него во втором тайме.