Олег Кононов: "Плана против Глушакова у "Спартака" не предусмотрено"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что команда хорошо подготовилась и готова к бою.

– Непросто было добираться из Швейцарии в Грозный?

– Достаточно все просто – на самолете. Что касается решения остаться в Швейцарии, то тут много факторов, – отметил Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Поэтому я не буду сейчас на эту тему говорить. Мы тренировались там, готовились. Так что все нормально.

– Шюррле, Ларссон, Тил уже сыгрались?

– Они уже все – наши. Поэтому им надо начинать играть и показывать себя.

– Опасаетесь Глушакова?

– Плана против Глушакова у нас не предусмотрено. Что касается игры, то мы разбирали Ахмат. Хорошая команда. Хорошо играет дома. Мы готовы к бою.

– Вы работали здесь, этот матч особенный?

– Не могу сказать, что особенный. Но мне приятно находиться здесь.