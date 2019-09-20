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Олег Кононов: «Ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше!»

20:58
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 10-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:1) призвал фанатов не отчаиваться.

— Нам нужно меньше терять мячей перед штрафной, играть более раскрепощено. Как раз раскрепощенности, забитого гола нам и не хватило в последних матчах, которые мы проиграли. Большинство наших игроков молоды, их возраст — до 25 лет и только сейчас мы основательно стали работать над командной игрой.

В такие периоды могут быть и спады, и я верю, что у нас еще будут выигрыши. В любом случае мы будем бороться за каждое очко, за каждую победу. Сейчас у нас период, который нам нужно всем вместе перетерпеть. Ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше! (Иван Уральский)

Уфа — Спартак

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