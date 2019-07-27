Олег Кононов: "Мирзов готов сыграть 20-30 минут"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем 3-го тура чемпионата России с "Тамбовом" отметил, что не стал кардинально менять состав по сравнению с предыдущим матчем. Также он оценил шансы новичка команды Резиуана Мирзова выйти на поле.

– Сегодняшние реалии таковы, что выводы будем делать после игры. Но состав у нас почти тот же, что и с "Ростовом", – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Кононов. – Насколько готов Мирзов? Он тренировался 9-10 дней в усиленном режиме. На данный момент его состояние не такое, какое нас устраивает. Но свои 20-30 минут он сможет отыграть. О сильных и слабых сторонах "Тамбова" я говорил ребятам на разборе игры и перед матчем.