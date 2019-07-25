Олег Кононов: "Футболисты "Спартака" должны научиться интеллекту, характеру и работе с мячом у Черенкова"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, чему игроки красно-белых должны научиться у Федора Черенкова.

В четверг ряд действующих футболистов "Спартака" и главный тренер команды посетили могилу Черенкова на Троекуровском кладбище в годовщину 60-летия со дня рождения легендарного игрока красно-белых.

– Дня клуба это важное событие. День рождения легенды не только "Спартака", но и всего постсоветского пространства, которую надо чтить. У нас должны быть легенды, как игроки, так и тренеры. Игру ставят в академии, учат, как было ранее. Прививают футбол, который приятен глазу. Недаром, академия "Спартака" названа именем Федора Черенкова. Еще молодым вспоминаю себя. Подражал его финтам, неординарности. Для меня большая честь присутствовать здесь и пожелать болельщикам "Спартака" ценить наших ветеранов.

– Можете сравнить игру Федора Федоровича с кем-то из действующих футболистов?

– Сложно сравнивать. Есть игроки с определенными качествами от Федора. У кого-то есть игровое мышление, но нет техники, нестандартность. Такие игроки – единицы.

– Чему современные футболисты "Спартака" должны научиться у Черенкова?

– Интеллект, работа с мячом, характер на поле. Вне зависимости от результата нужно играть все 90 минут и заряжать команду. (Александр Рогулев, Ярослав Сусов)

"Спартак" о Черенкове: "Мы никогда не забудем вас, ФедорФедорович"

Футболисты "Спартака" посетили могилу Черенкова