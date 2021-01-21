Полузащитник Олег Иванов присоединился к «Уфе». Команда находится на тренировочном сборе в Турции.

10 января Иванов расторг контракт с грозненским «Ахматом» по обоюдному согласию. 34-летний Иванов провел за клуб из Грозного 243 матча и забил 17 голов.

Также он играл за самарские «Крылья Советов», краснодарскую «Кубань», подмосковные «Химки», «Ростов» и московский «Спартак».

В составе сборной России провел пять матчей. В 2008 году вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы.