Олег Артемов: «Как-то на стадионе «Спартака» висела табличка «Агента Артемова не впускать»

Известный футбольный агент Олег Артемов рассказал о своих отношениях со «Спартаком». В его адрес часто негативно высказывался президент «Спартака» Леонид Федун.

— Когда гендиректором «Спартака» был Первак, на стадионе висела табличка «Агента Олега Артемова не пускать», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Артемов. — Но ошибка была не моя, а со стороны руководства «Спартака». Был такой технический директор Евгений Смоленцев. Он ратовал за деньги Федуна, видимо. Пытался отправить Погребняка в Китай, против чего мы все были. Рассказывали, что когда у Смоленцева родился ребенок, его хотели назвать Артемом, но Евгений отказался, потому что у него это имя ассоциируется с фамилией Артемов.

Федун очень умный человек. Работает в такой крупной компании, построил стадион. Доволен ли я тем, как ведет дела в «Спартаке» Федун? Нет. Посмотрите, сколько было тренеров у «Спартака», сколько было уволено. Вот взять ЦСКА и «Спартак». Сравните. Федун доверяет тем, кому доверяет. Это его право. Томас Цорн? Это интересное решение вопроса. Он европеец со знанием немецкой школы, с немецкими связями. Федун решил пойти в немецком направлении, направить весь «Спартак» туда. Цорна я хорошо знаю. Он участвовал в устройстве Погребняка в «Штутгарт». Но после его приезда в «Спартак» мы не виделись с Томасом. СМС обменялись и все.