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«Оказывается, у нас есть президент, который заботися об имидже лиги». Карпин отреагировал на претензии Прядкина

13:20
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем Instagram отреагировал на письмо президента РПЛ Сергея Прядкина.

«Ух ты! Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Тинькофф Российской Премьер-Лиги», — написал Карпин.

Карпин после ничьей с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части Тинькофф-чемпионата России, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости».

Президент РПЛ Сергей Прядкин написал письмо на имя председателя комитета по этике Семена Андреева, в котором отметил, что высказывания Карпина наносят «ущерб деловой репутации РФПЛ и Тинькофф РПЛ как спортивному проекту».

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