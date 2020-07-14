«Оказывается, у нас есть президент, который заботися об имидже лиги». Карпин отреагировал на претензии Прядкина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем Instagram отреагировал на письмо президента РПЛ Сергея Прядкина.

«Ух ты! Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Тинькофф Российской Премьер-Лиги», — написал Карпин.

Карпин после ничьей с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части Тинькофф-чемпионата России, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости». Президент РПЛ Сергей Прядкин написал письмо на имя председателя комитета по этике Семена Андреева, в котором отметил, что высказывания Карпина наносят «ущерб деловой репутации РФПЛ и Тинькофф РПЛ как спортивному проекту».

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