Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о комплексной проблеме подготовки молодых футболистов в России.

— В той же Голландии у меня в пешей доступности было десять больших спортивных комплексов с тремя искусственными полями, двумя естественными, — рассказал Слуцкий в интервью «Бизнес Online». — Комплексы включали в себя пять любительских команд, десять детских, восемь команд девочек. И там занимаются 3,5 тысячи человек. Государство построило все это. Это тоже не рентабельно. Там не стоит вопрос бизнеса.

— Значит, для них футбол — это приоритет. В Казани тоже гигантское количество спортивных комплексов, где люди занимаются хоккеем, плаванием, волейболом, но не футболом.

— Ну вот видите. Это здоровье нации. Это же не обязательная цель, чтобы человек стал футболистом. Государство должно вкладываться в это. Другое дело — необязательно футбол. В Татарстане уровень развития спортивной инфраструктуры за гранью того, что происходит в нашей стране. Это даже не обсуждается. Я же говорю о ситуации в целом.

В общем, лимитом на легионеров нашего мальчишку лучше мы не сделаем. Сделаем только если создадим ему условия, дадим лучшего тренера и шанс участвовать в хороших соревнованиях. От того, что к нам не приедет один легионер, наш парень не станет лучше.

— Вы были тренером сборной России. Общались на самом высоком уровне. Неужели у властей нет стратегического понимания того, что нужно вкладываться в футбол, если нужен результат?

— Государство выделяет огромные средства на развитие футбола. У нас, если мне не изменяет память, каждый год около восьми тысяч выпускников футбольных академий в стране. Но как это работает? Условно, есть государственная программа по развитию футболистов. Но те стандарты, которые приняты не то что футболиста не позволят подготовить, они даже не позволят подготовить человека, который хотя бы иногда попадает по мячу. Из-за того, что в программах развития футбола есть нестыковки.

Выделяется куча денег, дети занимаются. Но система работы в этих школах неэффективна, непрофессиональна и не позволяет тебе расти. Огромные деньги выкидываются в трубу. Я говорю не про инфраструктуру, а про все методические материалы.

Я не знаю, кто писал эту систему подготовки молодых игроков. Например, в государственных школах тренеров оценивают по системе квалификации. Там есть 20-й разряд, 21-й и так далее. То есть, если я с лицензией Pro пойду завтра в государственную школу, то у меня будет самый низкий разряд как у самого начинающего тренера. И я буду получать две копейки. Но если человек, например, даже с самым высоким разрядом решит пойти в профессиональную школу, где есть требование РФС, есть лицензирование, то тебя не примут без лицензии. В условную академию «Рубина» тренера без лицензии не возьмут. А в нашу общегосударственную не возьмут без разряда. Они не сочетаются между собой. Даже здесь уже идет нестыковка.

То есть, если Жозе Моуринью придет в нашу госшколу, ему скажут: «Ты кто? У тебя низкий разряд, мы тебе дадим малышей». Вот вам конкретный пример того, как это происходит. И так везде.