Оганесян считает, что в РПЛ есть интрига

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян поделился мнением об интриге в российском чемпионате.

«Против «Краснодара» всегда приятно играть. У них есть свой стиль, поставленная игра. Думаю, не зря они сейчас идут в лидерах чемпионата. Интрига в РПЛ? Конечно, она есть. Впереди еще много матчей. Все может поменяться», — приводит слова Оганесяна «РБ Спорт».

После 17 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Второй 2-14 «Зенит» (33 очка). Замыкает тройку «Динамо» (31 очко).