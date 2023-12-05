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Сегодня, 12:55

Шишкин считает, что многие мужчины поступили бы на месте Абаскаля точно так же

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил поражение красно-белых от «Ахмата» (1:2) и отметил, что Бернард Бериша своей провокацией Гильермо Абаскаля совершил очень некрасивый поступок.

«Я не люблю это выражение — неудобный соперник. Команды каждый сезон играют друг с другом по два раза — можно спокойно подготовиться к игре и изучить каждого соперника, качественно подойти к игре. И мне кажется, «Спартаку» как раз этого и не хватило в матче с «Ахматом». Понятно, что в Грозном всем нелегко. Но «Спартак» для местной команды всегда был особым раздражителем. Виден был этот заряд — хотя бы у того же Бериши, у которого эмоции зашкаливали. Конечно, это была провокация со стороны футболиста — и Абаскаль, конечно, не должен был на нее поддаваться. Вся ситуация не красит ни одного, ни другого, особенно Беришу. Некрасивый поступок. Хотя, казалось бы, ничего не произошло — ты можешь праздновать голы и победы на любом участке поля, тебе это никто не запрещает. Но мы все люди, мы футболисты, мы понимаем, что произошло — и Абаскалю, наверное, тоже было тяжело сдержаться. И он повелся на провокацию — сыграла его «мужская» составляющая. Думаю, многие мужчины поступили бы на его месте так же», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-mnogie-muzhchiny-postupili-by-na-meste-abaskalya-tochno-tak-zhe/
Бернард Бериша
Роман Шишкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
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 - : -
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