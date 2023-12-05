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Кабутов считает, что «Рубин» мог быть выше в турнирной таблице РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

«Мы могли быть выше в таблице, и игра с «Динамо» это показала. Мы ни в чем не уступали сопернику, просто хозяевам чуть больше повезло. Но это, конечно, хорошая команда. У «Рубина» была серия без поражений? Мы на это не смотрим. Не важно, что не пропускали мячи. Главным было набирать очки. Нет ли сожалений, что эта серия получилась только к концу года? Нет. Есть сожаление, что проиграли «Динамо», ведь по моментам мы могли зацепить очки и даже выиграть. Не получилось забить. Били отличные моменты, но мы били по воробьям, или мимо. Очень жалко. Никакого особого настроя не было. Готовились к игре и ехали за победой. Со всеми можно бороться за очки, команды сейчас плюс — минус равные. Мы им ничем не уступаем», — приводит слова Кабутова «Евро-Футбол.Ру».

После 17 туров «Рубин» находится на восьмой строчке в таблице РПЛ (25 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005493698_kabutov_myi_mogli_byit_vyishe_v_tablice_i_igra_s_dinamo_eto_pokazala
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1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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