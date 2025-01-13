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Сегодня, 09:28

Оганесян объяснил неудачи «Оренбурга» в РПЛ после победы над «Спартаком»

Даниил Аршавский
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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал неудачные выступления команды после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ.

«Почему после победы над «Спартаком» в первом туре РПЛ у «Оренбурга» началась черная полоса? Не сыграла ли та победа злую шутку? Не думаю. Возможно, мы были очень воодушевлены той победой, но все равно все наши игроки отдают себе отчет в том, что сегодня ты можешь выиграть у лидера, а завтра — проиграть прямому конкуренту», — цитирует Оганесяна «РБ Спорт».

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Оренбург» с 8 очками занимает последнее, 16-е место. После зимней паузы 2 марта оренбургская команда вновь встретится со «Спартаком». Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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Спартак – Оренбург
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