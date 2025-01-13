Камоцци назвал назначение Кахигао ошибкой руководства «Спартака»
Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци выступил с критикой назначения испанца Франсиса Кахигао на пост спортивного директора красно-белых.
«Я по-прежнему считаю, что назначение Кахигао — ошибка руководства «Спартака». Но решение уже принято, будем наблюдать», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
«Спартак» объявил о назначении Кахигао 3 января. Ранее 55-летний специалист работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».
Источник: «РБ Спорт»
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|2
|8
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|7
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|28.02
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
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|1.03
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|
Ахмат – Рубин
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|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
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|2.03
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|
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|2.03
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Манфред Угальде
Спартак
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|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
|
Мирлинд Даку
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|
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Бителло
Динамо
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|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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Муталип Алибеков
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