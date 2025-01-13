Камоцци назвал назначение Кахигао ошибкой руководства «Спартака»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци выступил с критикой назначения испанца Франсиса Кахигао на пост спортивного директора красно-белых.

«Я по-прежнему считаю, что назначение Кахигао — ошибка руководства «Спартака». Но решение уже принято, будем наблюдать», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о назначении Кахигао 3 января. Ранее 55-летний специалист работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».