Тошич и Красич сыграют за ЦСКА в Братском кубке-2024

Бывшие полузащитники ЦСКА Зоран Тошич и Милош Красич примут участие в Братском кубке 2024 года, сообщает пресс-служба армейцев.

Сербские футболисты сыграют за московскую команду в матчах против ОФК 4 июля и против «Партизана» 7 июля.

Предсезонный турнир «Братский кубок» с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» пройдет в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев он завоевал 10 трофеев. Красич защищал цвета московского клуба с 2004 по 2010 год. За это время он завоевал 13 трофеев.