14:35 | Футбол — РПЛ

"Одно и то же спрашивают". Мамаев подкалывает журналистов. Видео

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев пошутил, отвечая на вопросы журналистов перед началом заседания суда. 

"Оригинальные у вас вопросы! Все одно и то же спрашивают. Узнайте у коллег, что мы отвечаем. Кто станет чемпионом? Когда там конец? В мае увидишь", - сказал Мамаев представителям СМИ.

 

Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин проходят слушание по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В октябре футболисты были заключены в бутырское СИЗО на два месяца, до 8 декабря. Впоследствии суд продлевал их арест сперва до 8 февраля, затем - до 8 апреля.

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