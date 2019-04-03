"Одно и то же спрашивают". Мамаев подкалывает журналистов. Видео

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев пошутил, отвечая на вопросы журналистов перед началом заседания суда.

"Оригинальные у вас вопросы! Все одно и то же спрашивают. Узнайте у коллег, что мы отвечаем. Кто станет чемпионом? Когда там конец? В мае увидишь", - сказал Мамаев представителям СМИ.

#КокоринМамаев Видео из клетки перед началом заседания



Мамаев улыбается и подкалывает журналистов: "Оригинальные у вас вопросы! Все одно и то же спрашивают. Узнайте у коллег, что мы отвечаем. Кто станет чемпионом? Когда там конец? В мае увидишь" pic.twitter.com/9el4waFrwj – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 3 апреля 2019 г.

Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин проходят слушание по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В октябре футболисты были заключены в бутырское СИЗО на два месяца, до 8 декабря. Впоследствии суд продлевал их арест сперва до 8 февраля, затем - до 8 апреля.

Отпустят ли Кокорина и Мамаева? Live!