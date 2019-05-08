"Очень сожалею, что так произошло с ребятами". Фетисов - о приговоре Кокорину и Мамаеву

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов - о приговоре форварду "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

- Я не могу оценивать приговоры, которые вынес суд. Извините. Я, честно, не хочу в эту тему как-то впрягаться, - цитирует Фетисова "Федеральное агентство новостей". - Я уже накомментировался в свое время, когда эта вся история была. Печальная сама по себе тема, поэтому даже не знаю, что сказать. Я очень сожалею, что так произошло с этими ребятами. Исправит ли их колония? Не могу сказать.

Суд приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Протасовицкого - на 1 год и 5 месяцев. Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев приговорены к заключению в колонии!