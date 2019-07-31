"Очень рад оказаться в Москве". Шюррле - о переходе в "Спартак"

В среду, 31 июля, "Спартак" объявил об аренде на сезон нападающего дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле. 28-летний немецкий футболист опубликовал в связи с этим событием фотографии в своем Instagram.

"Очень счастлив и рад оказаться в Москве. Спасибо "Спартаку" за теплый прием! Вперед, "Спартак"!" – подписал фото Шюррле.

Шюррле выигрывал ЧМ-2014 в составе сборной Германии. Ранее футболист выступал за "Челси", "Фулхэм", "Байер", "Вольфсбург", "Майнц" и другие команды.

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