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Общая стоимость составов клубов РПЛ упала на 213 миллионов евро. Наибольшие потери — у «Зенита»

22:41
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Transfermarkt обновил стоимость игроков чемионата России в связи с пандемией коронавируса. Общая стоимость клубов РПЛ упала более чем на 213 миллионов евро с 1,136 миллиарда до 922,6 миллионов. Общая потеря чемпионата составила 18,8%.

В рейтинге стоимости чемпионатов РПЛ потеряла седьмую позицию и опустилась на восьмое место, пропустив чемпионат Голландии.

Больше всего из клубов РПЛ потерял «Зенит». Его стоимость упала на 41 миллион — 19,9%. Меньше всего пострадал ЦСКА, потеряв 16,4% от своей стоимости.

— Цены на биржевых рынках рухнули, многим клубам грозит неплатежеспособность, а планы по трансферам застопорились из-за множества неопределенностей в большинстве клубов, — - объяснил основатель компании Transfermarkt Маттиас Зайдель глобальное понижение.- В настоящее время вряд ли можно предположить, что трансферные цены будут продолжать расти в обозримом будущем, как это происходило в последние годы.

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