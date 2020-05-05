Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, на какой позиции предпочитает играть.

— Мне удобнее, конечно, в центре полузащиты. Но, поиграв на другой позиции, начинаешь уже по-другому смотреть на игру, — рассказал Обляков в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Когда ты в центре, то всегда в игре, всегда мяч где-то рядом, а когда слева, то бывает, что поменьше мяча доставляют. Но я уже привык играть на левом фланге.

С детства всегда штрафные и угловые подавал. Правда, в этом сезоне что-то не пошло. Хотя, кажется, все равно было два стандарта, с которых забили.

Кто лучше всех подает в мировом футболе? Думаю, Трент Александр-Арнольд.