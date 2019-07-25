Нжи после перехода в "Динамо" собирается учить русский язык

Нападающий сборной Камеруна Клинтон Нжи прокомментировал свой переход в "Динамо". Соглашение с 25-летним экс-форвардом "Марселя" рассчитано на 3 года, он будет выступать под 9-м номером.

– В моей карьере начинается новый этап, и я рад, что он связан с московским "Динамо", - приводит пресс-служба клуба слова Нжи. - Это известный и серьезный клуб, который сейчас строит новую команду и ставит перед собой большие задачи. Я разговаривал с Уильямом Ванкером, который выступал здесь, и он дал самые лучшие рекомендации относительно клуба и чемпионата. Здесь также играл Матье Вальбуэна, и он всегда восторженно отзывался о "Динамо" во французских СМИ.

Я посмотрел несколько матчей российского чемпионата и понял, что здесь сильная лига, в которой команды играют с высокой плотностью обороны. Так что будет интересно. Я сложностей не боюсь и согласился на переход довольно быстро. Знаю, что в команде есть франкоговорящие игроки, Шарль Каборе и Самба Соу, что, конечно, поможет мне в адаптации. Но для меня важнее, чтобы мы все говорили на языке футбола. Я собираюсь учить русский, считаю, что обязан это делать, как футболист выступающий в России. Очень жду теперь выйти в составе "Динамо".

В прошлом сезоне Нжи провел 21 матч за "Марсель" и забил 3 гола.

"Динамо" подписало контракт с форвардом Нжи