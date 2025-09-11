Новым тренером вратарей «Сочи» стал Антонюк

«Сочи» объявил о подписании контракта с новым тренером вратарей Алексеем Антонюком. Соглашение с 41-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Ранее 41-летний Антонюк работал в клубах «Крылья Советов-СОК», «Тольятти», «Академия» (Тольятти), «Академия футбола им. Юрия Коноплева», «Кубань-М», «Строгино», «Краснодар», «Родина» и «Сабах».

Вместе с нынешним главным тренером «Сочи» Игорем Осинькиным Антонюк тренировал в «Кубани-М» и «Строгино».

Предыдущим тренером вратарей «Сочи» был Дмитрий Бородин, который покинул клуб 6 сентября.