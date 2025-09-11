Лукас Вера может перейти в «Сочи» на правах аренды

Как стало известно «СЭ», «Сочи» и «Аль-Вахда» ведут переговоры по переходу полузащитника Лукаса Веры. Стороны обсуждают вариант с арендой игрока до конца сезона-2025/26.

Вера переехал в команду ОАЭ этим летом. Он не провел ни одного матча за новый клуб. 28-летний футболист готов вернуться в Россию.

Вера прошлый сезон провел в «Химках». За подмосковный клуб он сыграл 31 матч, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 3,5 миллиона евро.

Ранее в России он выступал за «Оренбург».