Булатов: «Сычевой и в «Зените» заиграет. Он не слабее Сергеева и Кассьерры»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов оценил игру форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, который в этом сезоне забил в РПЛ уже 14 мячей и вместе с Квинси Промесом лидирует в гонке бомбардиров.

— В чем секрет успеха Сычевого?

— У него есть голевое чутье. В штрафной все время оказывается именно в той точке, куда и летит мяч. Это врожденное качество, такому не научишь. Плюс великолепные антропометрические данные. Высокий, прыгучий, быстрый, сухощавый. Ни грамма лишнего веса. Чем-то Варди напоминает.

— Неужели?

— Да! Дело не только в том, что оба поздно раскрылись. И Варди, и Сычевой не обладают породистой техникой, однако это не мешает им забивать. Колючие, жилистые, выносливые, постоянно нацелены на ворота. Из любого полумомента стараются выжать максимум.

— В российском топ-клубе Сычевой потянет?

— Почему нет? Там он будет еще чаще встречаться с мячом в чужой штрафной — благодаря более качественному окружению. А забивать-то парень умеет. В роли наконечника он очень хорош.

— Даже в «Зените» заиграл бы?

— Да. На мой взгляд, Сычевой не слабее Сергеева и Кассьерры.

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