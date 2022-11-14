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Булатов: «Сычевой и в «Зените» заиграет. Он не слабее Сергеева и Кассьерры»

Экс-игрок «Спартака» Булатов оценил игру Владимира Сычевого в этом сезоне РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
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Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов оценил игру форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, который в этом сезоне забил в РПЛ уже 14 мячей и вместе с Квинси Промесом лидирует в гонке бомбардиров.

— В чем секрет успеха Сычевого?

— У него есть голевое чутье. В штрафной все время оказывается именно в той точке, куда и летит мяч. Это врожденное качество, такому не научишь. Плюс великолепные антропометрические данные. Высокий, прыгучий, быстрый, сухощавый. Ни грамма лишнего веса. Чем-то Варди напоминает.

— Неужели?

— Да! Дело не только в том, что оба поздно раскрылись. И Варди, и Сычевой не обладают породистой техникой, однако это не мешает им забивать. Колючие, жилистые, выносливые, постоянно нацелены на ворота. Из любого полумомента стараются выжать максимум.

— В российском топ-клубе Сычевой потянет?

— Почему нет? Там он будет еще чаще встречаться с мячом в чужой штрафной — благодаря более качественному окружению. А забивать-то парень умеет. В роли наконечника он очень хорош.

— Даже в «Зените» заиграл бы?

— Да. На мой взгляд, Сычевой не слабее Сергеева и Кассьерры.

Полностью интервью Булатова «СЭ» читайте здесь

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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