Новиков рассказал, почему накричал на Скопинцева в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча 3-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0) заявил, что накричал на защитника Дмитрия Скопинцева из-за его атакующих действий на своей половине поля.

— Защитник должен играть уверенно в обороне и не допускать ошибок, — сказал Новиков. — Атакующие действия должны быть совершены вовремя и носить острый характер у чужой штрафной. Дима получил то, что заслуживал, за момент на своей половине поля. У своей штрафной надо играть надежно. Пример — наша прошлая игра с «Ростовом». Тогда Шиманьски обыгрывал у своей штрафной, случился перехват, и нам забили гол через две передачи. (Наталья Юрина)