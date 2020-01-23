Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью «СЭ» рассказал о новом тренере по физподготовке испанце Хосе Постора Верчили. Он отметил, что у специалиста большой опыт работы в российских клубах (кроме «Рубина» и «Ростова» еще «Кубань»).

— Сбор прошел отлично. Прекрасное поле, отличная гостиница, все условия для занятий — спасибо руководителям. Утром делали упор на «физику», вечером — на технику и тактику. Не было травм, лишь Соснин из-за простуды пропустил несколько тренировок. Что особенно радует, все работали на совесть.

— Какие выводы по встрече с «Заглембе»?

— Она проходила на фоне усталости, поскольку проделана большая работа. Но мне понравилось движение. Кроме того, ребята старались делать то, что отрабатываем на тренировках и разбираем на теории. Не все получалось, ведь ноги на первом сборе тяжелые, голова соображает хуже обычного, но моментами задуманное проходило. Наша задача, чтобы это случалось все чаще и чаще.

— У вас новый тренер по физподготовке Хосе Пастор Верчили. Как вышли на испанца?

— У меня и у клуба есть контакт со специалистами, которые работают на европейском рынке. Поскольку мы искали помощника на эту позицию, то попросили прислать кандидатуры. Получился список примерно из десяти человек, из которых уже выбирали.

Всем было интересно работать в «Динамо». Имелся, скажем, вариант с немецким специалистом, трудившимся немало лет в первой сборной Германии. Но лично мне ближе все-таки не немецкая методика, а испанская. В результате вышли на Хосе Пастора Верчили. Начали наводить справки. Говорили, к примеру, с Виталием Витальевичем Кафановым, который работал с этим специалистом в «Рубине» и «Ростове», а сейчас помогает Валерию Карпину. Он дал самую высокую характеристику.

Испанец имеет целый ряд преимуществ: у него большой опыт работы в российских клубах (кроме «Рубина» и «Ростова» еще «Кубань»), знает, как распределять нагрузку на длительных зимних сборах, хорошо владеет русским языком. Кроме того, как уже сказал, мне близок испанский подход, с которым знаком еще по динамовской академии, куда приглашали специалистов из этой страны.

При встрече стало понятно, что действительно мыслим в одном направлении. Быстро нашли общий язык. Сбор в Турции показал, что сделали правильный выбор. Пепе — трудоголик, который безболезненно влился в наш тренерский штаб, мы в постоянном контакте. Уверен, что к продолжению сезона подойдем в хорошем физическом состоянии. (Константин Алексеев)

Кирилл Новиков — о приглашении тренера-испанца, роли отца в своем штабе, Комличенко, Соболеве и новом «Динамо»