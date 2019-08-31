Новичок «Зенита» Осорио будет выступать под номером Кришито
19:24
Защитник «Зенита» Йордан Осорио будет выступать в новом клубе под 4-м номером, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее под этим номером выступал многолетний капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито, а также Саркис Овсепян, Мартин Горак и Ивица Крыжанац.
«Зенит» арендовал 25-летнего венесуэльца у «Порту» до конца сезона с возможностью последующего выкупа.
«Зенит» арендовал защитника «Порту» Осорио //
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https://fc-zenit.ru/news/2019-08-31-osorio-budet-vystupat-za-zenit-pod-chetvertym-nomerom.htm