Новичок «Зенита» Осорио будет выступать под номером Кришито

Защитник «Зенита» Йордан Осорио будет выступать в новом клубе под 4-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее под этим номером выступал многолетний капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито, а также Саркис Овсепян, Мартин Горак и Ивица Крыжанац.

«Зенит» арендовал 25-летнего венесуэльца у «Порту» до конца сезона с возможностью последующего выкупа.

«Зенит» арендовал защитника «Порту» Осорио //

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