Новичок «Рубина» Тальби поделился мнением о российском футболе
Защитник «Рубина» Монтассар Тальби рассказал, что думает о российском футболе. Тунниский игрок перешел в казанский клуб 10 июля.
«Российский чемпионат довольно известен в Европе. Здесь много больших команд: «Рубин», «Зенит», ЦСКА, «Динамо». Много команд, которые играют в Европе. У российских команд есть лицо. Важно сказать, что здесь прошел чемпионат мира в 2018 году, так что в России много новых стадионов.
Здесь хорошие болельщики, я слышал много хорошего о болельщиках «Рубина», они поддерживают команду до конца. Жду с нетерпением, когда смогу сыграть перед нашими болельщиками. Счастлив, что буду играть на отличном стадионе, перед отличными болельщиками, с отличными партнерами. Здесь отличный уровень, и он будет расти», — цитирует Тальби пресс-служба «Рубина».
Контракт с 23-летним игроком подписан на 4 года. За команду защитник будет играть под номером 3.
Тальби — воспитанник французских клубов «Париж» и «Ле-Лила». Ранее он выступал за клубы «Эсперанс» (Тунис), «Ризеспор» (Турция).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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