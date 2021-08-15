Новичок «Рубина» Тальби поделился мнением о российском футболе

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби рассказал, что думает о российском футболе. Тунниский игрок перешел в казанский клуб 10 июля.

«Российский чемпионат довольно известен в Европе. Здесь много больших команд: «Рубин», «Зенит», ЦСКА, «Динамо». Много команд, которые играют в Европе. У российских команд есть лицо. Важно сказать, что здесь прошел чемпионат мира в 2018 году, так что в России много новых стадионов.

Здесь хорошие болельщики, я слышал много хорошего о болельщиках «Рубина», они поддерживают команду до конца. Жду с нетерпением, когда смогу сыграть перед нашими болельщиками. Счастлив, что буду играть на отличном стадионе, перед отличными болельщиками, с отличными партнерами. Здесь отличный уровень, и он будет расти», — цитирует Тальби пресс-служба «Рубина».

Контракт с 23-летним игроком подписан на 4 года. За команду защитник будет играть под номером 3.

Тальби — воспитанник французских клубов «Париж» и «Ле-Лила». Ранее он выступал за клубы «Эсперанс» (Тунис), «Ризеспор» (Турция).