Новичок «Локомотива» Конти объяснил, почему решил перейти в российский клуб

Новичок «Локомотива», аргентинский защитник Херман Конти рассказал, что думает о своем переходе в московский клуб.

— Долго ли думал над переходом? Что стало решающим фактором, чтобы перейти сюда?

— Прежде всего, главным фактором для меня было снова попробовать себя в европейском чемпионате. Это вызов самому себе. По сравнению с этим в Аргентине было не так интересно. Много не раздумывал над тем, чтобы сюда приехать.

— Что слышал о «Локомотиве»?

— Знаю, что это очень большой клуб, известный, всегда на первых ролях в российском чемпионате. Понятно, что «Локомотив» сейчас переживает непростой период, но и об этом тоже в курсе. Будем вместе стараться выходить из этой ситуации и подниматься вверх, — цитирует Конти пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» объявил о подписании контракта с 28-летним Конти 30 января. Соглашение с защитником рассчитано на 2,5 года.

Футболист будет выступать за московскую команду под 30-м номером.