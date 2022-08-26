Новичок «Крыльев Советов» Чиркович: «Я бы тоже не отказался от российской машины»

Новичок «Крыльев Советов» Александар Чиркович поделился эмоциями от перехода в российский клуб.

— Мне выпал шанс сыграть в Российской премьер-лиге. Я считаю, что это отличная лига, а «Крылья» — большой клуб. Стадион потрясающий, тут очень красиво — цвета, футбольное поле. Мечты сбываются — сыграю на таком большом стадионе. Я в восторге, — цитирует игрока сайт самарцев.

— Что ты читал о Самаре в интернете?

— Читал, что Самара — красивый город, знаю, что здесь есть Волга, что город большой.

А еще смотрел матч Коста-Рика — Сербия по телевизору. Он проходил здесь, на «Самара Арене», я видел гол Александра Коларова. Теперь сам нахожусь здесь и надеюсь, что тоже смогу забить на этом стадионе.

— Кстати, после того гола Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил Коларову автомобиль российского производства, «Ниву». Ты знал об этом?

— Нет, не знал. Но это круто! Я бы тоже не отказался от российской машины.