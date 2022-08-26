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Новичок «Крыльев Советов» Чиркович: «Я бы тоже не отказался от российской машины»

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок «Крыльев Советов» Александар Чиркович поделился эмоциями от перехода в российский клуб.

— Мне выпал шанс сыграть в Российской премьер-лиге. Я считаю, что это отличная лига, а «Крылья» — большой клуб. Стадион потрясающий, тут очень красиво — цвета, футбольное поле. Мечты сбываются — сыграю на таком большом стадионе. Я в восторге, — цитирует игрока сайт самарцев.

— Что ты читал о Самаре в интернете?

— Читал, что Самара — красивый город, знаю, что здесь есть Волга, что город большой.

А еще смотрел матч Коста-Рика — Сербия по телевизору. Он проходил здесь, на «Самара Арене», я видел гол Александра Коларова. Теперь сам нахожусь здесь и надеюсь, что тоже смогу забить на этом стадионе.

— Кстати, после того гола Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил Коларову автомобиль российского производства, «Ниву». Ты знал об этом?

— Нет, не знал. Но это круто! Я бы тоже не отказался от российской машины.

Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_1284.html
ФК Крылья Советов (Самара)
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3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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 - : -
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Крылья Советов

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