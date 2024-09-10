Новичок «Динамо» Гомес: «Зенит» в Бразилии популярнее, но я попал в большой клуб»

Новичок московского «Динамо», нападающий Артур Гомес сравнил популярность топ-клубов РПЛ среди жителей Бразилии.

7 сентября стало известно, что 26-летний бразилец подписал контракт с бело-голубыми сроком до лета 2029 года.

«Какой клуб в Бразилии популярнее: «Зенит» или «Динамо»? «Зенит» популярнее из-за того, что там много бразильских футболистов. Но я вижу масштабы «Динамо». Это большой клуб. И я рад, что попал сюда», — сказал Гомес журналистам.

Форвард выступал за бразильский «Крузейро» с июля 2023 года. В общей сложности футболист провел 59 матчей за команду, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.