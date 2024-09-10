Источник: Уткин перейдет в «Ахмат» без права выкупа

Как сообщал «СЭ», полузащитник «Ростова» Даниил Уткин перейдет на правах аренды в «Ахмат», информирует «РБ Спорт».

По информации источника, в сделку не будет включена опция возможного выкупа.

Уткин играет за «Ростов» с июля 2022 года. Он провел за клуб 73 матча, забил 4 гола и сделал 17 результативных передач во всех турнирах. Контракт 24-летнего полузащитника с ростовчанами рассчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.